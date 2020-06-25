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Общество Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг. 26

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3K

Политика Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку. 35

Общество Путин объявил о повышении НДФЛ для богатых Президент России Владимир Путин в ходе обращения 23 июня объявил о том, что с начала будущего года в РФ будет повышено налогообложение граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 3K

Экономика Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин. 12

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты «Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. 61

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Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.

Религия Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем». 70

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Общество Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. 254

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 1K