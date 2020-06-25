Коронавирус
Sport24.ruГендиректор «Арсенала» Балашов сдал положительный тест на коронавирус
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36
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Общество
Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
Общество
На Бору открыли незаконный памятник Сталину
Ньюс-НН вчера в 08:36
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
Оказалось, что ответственный за баннер — Джейк Хеппл из компании Paradigm Precision.
CT news 00:23
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Фигурное катание
Ирина Слуцкая: считаю работу на телевидении своей второй профессией после спорта
Какое было преодоление, как мы боролись не просто с американками, а со всем миром.
ТАСС Спорт 01:05
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для богатых
Президент России Владимир Путин в ходе обращения 23 июня объявил о том, что с начала будущего года в РФ будет повышено налогообложение граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
DP.RU 23 июня в 10:24
Экономика
Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги
Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM 23 июня в 09:16
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM вчера в 23:27
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Компания Haval расширила гамму двигателей купеобразного кроссовера F7x в России: теперь она включает 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра.
Motor 23 июня в 10:02
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20
Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).
News.ru 23 июня в 09:46
Армия и оружие
SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы
Газета.Ru 23 июня в 18:26
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
Общество
Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми.
REGNUM 23 июня в 10:48
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 23 июня в 19:39
Экономика
Кировский завод обзаведется собственной ТЭС к 2023 году
ПАО «Кировский завод» построит к концу 2022 года собственную тепловую электрическую станцию (ТЭС), сообщает «Интерфакс».
Карповка вчера в 10:02
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июня
Выявленные в Китае и Южной Корее новые случаи заражения коронавирусом являются частью прежней волны пандемии COVID-19, вторая волна заболеваемости еще не наступила, заявили опрошенные РБК эксперты-инфекционисты.
РБК 00:33
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Evo-rus.com вчера в 12:47