Коронавирус
Бомбардир.руУ гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что коронавирусная инфекция в его организме не обнаружена.
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У гендиректора тульского «Арсенала» повторный тест на Covid-19 дал отрицательный результат
Тульская служба новостей03:43
Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36
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Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Политика
Российский посол заявил о широком обсуждении статьи Путина в Германии
Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что статья президента Владимира Путина о ВОВ активно обсуждается в различных кругах Германии.
VSE42.RU вчера в 22:49
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Авто
С 1 июля в России введут три новых правила для автомобилистов
Если правительство РФ примет поправки, то с 1 июля в Россию нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы с правым рулем.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:13
Экономика
ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы
В настоящее время ВЭБ.РФ участвует в разработке и реализации комплексных программ модернизации общественного транспорта в городах России.
Lenta.ru 02:38
Гаджеты
Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 23 июня в 04:00
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
Экономика
Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам «Транснефти»
В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%).
ТАСС вчера в 06:02
Политика
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
РИА Новости 02:56
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
Росавиация предлагает возобновить международные полеты с СНГ
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение со странами СНГ, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 02:59
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Здоровье
В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Умерли за прошедшие сутки 92 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания в России превысило 8,6 тыс.
РБК 03:35
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
РИА Новости вчера в 09:12
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индексов и ростом «Яндекса» после SPO
Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне общемирового падения из-за опасений медленного восстановления мировой экономики из-за дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,6-2,2%, при этом выросли акции "Яндекса" после успешного вторичного размещения бумаг (SPO).
Интерфакс 03:37
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Армия и оружие
F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии
Истребители ВВС Египта F-16 уже начали наносить удары по их позициям, на что указывают спутниковые снимки.
Вечерний курьер 22 июня в 08:58
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Здоровье
Врачи Коммунарки объяснили, почему жители Югры умирают от коронавируса
Столичные специалисты отмечают, что главная проблема округа - это безразличие местных жителей к действующим предписаниям.
Муксун.fm 00:54
Общество
Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин в своем обращении во вторник, 23 июня, предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей.
Газета.Ru 23 июня в 13:04
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:32
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика
Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня
Глава российского государства обратится сегодня, 23 июня, к гражданам России. Темой телеобращения станет ситуация с коронавирусом.
Сиб.фм 23 июня в 05:37
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер, на борту которого находятся 35 членов экипажа, сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.
РИА Новости 03:52
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.
ПРАЙМ 02:16
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ вчера в 20:53
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37