Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руУ гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что коронавирусная инфекция в его организме не обнаружена.
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У гендиректора тульского «Арсенала» повторный тест на Covid-19 дал отрицательный результат

Тульская служба новостей03:43

Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат

Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36

Гендиректор «Арсенала» избежал заражения коронавирусом

Газета.Ruвчера в 20:39

Гендиректор «Арсенала» Балашов подтвердил, что не болен коронавирусом

Sport24.ruвчера в 14:38

Гендиректор тульского «Арсенала» подтвердил, что у него нет коронавируса

Sports.ruвчера в 14:29

Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет

Чемпионатвчера в 14:22

У гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился

Бомбардир.ру01:20
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
625
Политика

Российский посол заявил о широком обсуждении статьи Путина в Германии

Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что статья президента Владимира Путина о ВОВ активно обсуждается в различных кругах Германии.
VSE42.RU вчера в 22:49
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9% до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Авто

С 1 июля в России введут три новых правила для автомобилистов

Если правительство РФ примет поправки, то с 1 июля в Россию нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы с правым рулем.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:13
311
Экономика

ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы

В настоящее время ВЭБ.РФ участвует в разработке и реализации комплексных программ модернизации общественного транспорта в городах России.
Lenta.ru 02:38
Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 23 июня в 04:00
23
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
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Экономика

Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам «Транснефти»

В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%).
ТАСС вчера в 06:02
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
РИА Новости 02:56
528
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 16:39
3,1K
Общество

Росавиация предлагает возобновить международные полеты с СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству возобновить международное авиасообщение со странами СНГ, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 02:59
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Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Здоровье

В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

Умерли за прошедшие сутки 92 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания в России превысило 8,6 тыс.
РБК 03:35
Общество

Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

РИА Новости вчера в 09:12
3,1K
Экономика

Рынок акций РФ открылся падением индексов и ростом «Яндекса» после SPO

Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне общемирового падения из-за опасений медленного восстановления мировой экономики из-за дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,6-2,2%, при этом выросли акции "Яндекса" после успешного вторичного размещения бумаг (SPO).
Интерфакс 03:37
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:33
1,2K
Армия и оружие

F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Истребители ВВС Египта F-16 уже начали наносить удары по их позициям, на что указывают спутниковые снимки.
Вечерний курьер 22 июня в 08:58
Технологии

Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4

Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
Актуальные Новости 03:08
Здоровье

Врачи Коммунарки объяснили, почему жители Югры умирают от коронавируса

Столичные специалисты отмечают, что главная проблема округа - это безразличие местных жителей к действующим предписаниям.
Муксун.fm 00:54
8
Кино

Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

РБК 02:21
1
Общество

Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин в своем обращении во вторник, 23 июня, предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей.
Газета.Ru 23 июня в 13:04
3,1K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:32
308
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Политика

Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня

Глава российского государства обратится сегодня, 23 июня, к гражданам России. Темой телеобращения станет ситуация с коронавирусом.
Сиб.фм 23 июня в 05:37
5,5K
Экономика

Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
7K
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Российский траулер, на борту которого находятся 35 членов экипажа, сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.
РИА Новости 03:52
5
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
158
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.
ПРАЙМ 02:16
545
Политика

Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Коммерсантъ вчера в 20:53
272
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
14
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