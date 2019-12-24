Происшествия

REGNUMREGNUMПри обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
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с чего всё началось

У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.
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Арестованы обвиняемые в злоупотреблениях таможенники

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Эхо Москвы12:00

По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

Интерфакс13:32

Суд арестовал замначальника управления ФТС А.Серебро по делу о злоупотреблении полномочиями

Агентство Москва11:28
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В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

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Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
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Политика

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
РБК 06:51
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В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
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Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
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Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
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