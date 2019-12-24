Происшествия
Газета.RuУ генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на следователя Дмитрия Аверьянова.
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с чего всё началось
Начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств; в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, заявил следователь Дмитрий Аверьянов.РБК07:23
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Происшествия
После обысков задержан генерал-лейтенант ФТС
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