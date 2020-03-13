Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Экономика Путин объяснил необходимость санации российских банков Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

Политика Изменение Конституции поддержали все регионы России Законодательные органы всех 85 регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Общество Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.

Армия и оружие В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал удар США по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке решительным и пропорциональным ответом на обстрел военной базы Таджи, в результате которого погибли американские военнослужащие.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Шоу-бизнес Принц Уильям предупреждал брата Гарри об опасности союза с Меган Маркл Принцев Гарри и Уильям всегда связывали крепкие братские узы и добрые отношения, однако все между ними началось портиться, как только в королевскую семью вступила Меган Маркл.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Космос Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.

Гаджеты Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11 В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.

Общество У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.