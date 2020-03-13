Коронавирус
РИА НовостиУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.
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Артета — о коронавирусе: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»
Sport24.ruвчера в 18:58
Артета во вторник провел тренировку «Арсенала». Сегодня у тренера выявлен коронавирус
Sports.ruвчера в 19:33
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