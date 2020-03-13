Коронавирус
Soccer.ruУ главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.
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У Артеты коронавирус. Кажется, теперь АПЛ никуда не денется и тоже прервет сезон
Sports.ruвчера в 19:09
Артета — о коронавирусе: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»
Sport24.ruвчера в 18:58
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