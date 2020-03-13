Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.
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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер, по национальности баск. Главный тренер клуба «Арсенал» (Лондон). Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен».
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