Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Общество Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.

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Политика Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.