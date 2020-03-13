Коронавирус
Soccer.ruУ главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.
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Артета — о коронавирусе: «Это разочаровывает. Вернусь к работе, как только мне позволят»
Sport24.ruвчера в 18:58
Артета во вторник провел тренировку «Арсенала». Сегодня у тренера выявлен коронавирус
Sports.ruвчера в 19:33
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