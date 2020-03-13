Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Тренировочный центр "Лондон Колни" закрыт на карантин.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Политика Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.

Экономика Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Общество «Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Экономика Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Происшествия В чебоксарской школе произошло массовое отравление Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое отравление школьников произошло в Чувашии в октябре 2016 года в чебоксарской школе №43.

Происшествия Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Политика Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество Алиханов о коронавирусе: «Мы дохихикаемся» Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил чиновникам и жителям региона об ответственности за распространение коронавируса.