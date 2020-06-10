Коронавирус
Газета.RuУ главного тренера «Сток Сити» обнаружен коронавирус
Главный тренер клуба Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) "Сток Сити" Майкл О'Нил заразился коронавирус. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
REGNUM вчера в 14:50
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому митинги, демонстрации и шествия должны проходить в гайд-парках.
Sota.vision 02:43
Политика
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 08 июня в 10:14
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05
Единоборства
Олейник проведет следующий бой в августе
Матч ТВ 02:32
Общество
В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом
Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
Гаджеты
Фанаты Samsung могут выдохнуть. В смартфонах Galaxy S21 китайские экраны пока не прописались
Как сообщают источники, экраны BOE не прошли внутреннее тестирование Samsung, поэтому пока линейка Galaxy S21 на бумаге остаётся с экранами Samsung Display.
iXBT.com 02:23
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Происшествия
Прокуратура Москвы проследит за домашним арестом Ефремова
Московская прокуратура проследит за работой должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым.
Московский Комсомолец 02:33
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Наука
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука вчера в 06:16
Наука
Найден носорогий дракон, которого не видели 130 лет
Получившая в 1933 году название Harpesaurus modiglianii ящерица не встречалась никому на протяжении 130 лет.
Популярная механика вчера в 11:47
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия вчера в 16:57
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Шарапова назвала жизнь Ефремова «историей большого обмана»
Шарапова высказалась в эфире радио "Комсомольская правда". Она назвала жизнь актера "историей большого обмана".
Слово и Дело 02:27
Авто
Оценили последствия ухода Datsun из России
CarsWeek.ru 02:47
Здоровье
Врач оценил риски прививки от СОVID у больных раком
"Если речь идет о коронавирусе, скорее всего, вакцина не будет более токсична, чем те, которые есть сейчас, и шанс осложнений от вакцинации будет многократно перевешен снижением риска умереть от этой болезни или иметь какие-то тяжелые последствия", - рассказал РИА Новости Жуков.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Экономика
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) во вторник одобрил предоставление Украине кредита в размере пяти миллиардов долларов на 18 месяцев.
Российская газета вчера в 18:59
Происшествия
105 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области
Еще 105 человек в Новосибирской области заразились коронавирусом за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 7 июня.
Atas.info 07 июня в 02:04
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14