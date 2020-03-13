Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.

Экономика Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».

Финансы Курс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 79 копеек — до 73,74 рубля за $1, свидетельствуют биржевые данные.

Общество Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.

Общество Сахалинская прокуратура просит ФАС проверить законность тарифов на мусор Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Музыка Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения» Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».

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