Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.
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Главный тренер «Арсенала» Артета сдал положительный тест на коронавирус

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Микель Артета: «Вернусь к работе, как только разрешат врачи»

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У Артеты обнаружили коронавирус. Тренировочный центр «Арсенала» закрыт на карантин

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Главный тренер лондонского «Арсенала» заболел коронавирусом

РЕН ТВ18:29

Главный тренер «Арсенала» Артета сдал положительный тест на коронавирус

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Испанский футболист, полузащитник, тренер, по национальности баск. Главный тренер клуба «Арсенал» (Лондон). Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен».
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