Коронавирус
РИА НовостиУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды. Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.
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Комментарии
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL
На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры.
Общество
Премьер Канады самоизолировался из-за коронавируса
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Финансы
Курс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 79 копеек — до 73,74 рубля за $1, свидетельствуют биржевые данные.
Гаджеты
Redmi представила бюджетный смартфон Note 9 Pro Max
Разрешение селфи-камеры смартфона, расположенной в углу дисплея, составила 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5 020 мАч.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Общество
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Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Наука
Ученые рассчитывают найти темную материю в ближайшее время
Российские ученые спрогнозировали обнаружение частиц, из которых состоит темная материя.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Технологии
Visa позволит удалять данные карт клиентов со сторонних сайтов
Visa планирует запустить в России новый сервис.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Армия и оружие
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева получила травму головы на отдыхе
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии
Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Авто
Началось производство обновленного Mitsubishi Outlander для России
На калужском заводе "ПСМА Рус" стартовал выпуск кроссовера Mitsubishi Outlander 2020 модельного года.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Здоровье
Диетолог Минздрава РФ предупредил об эпидемии ожирения в России
Более половины всех россиян, старше тридцати лет имеют избыточную массу тела, а 26% – страдают от ожирения.