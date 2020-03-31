Коронавирус
Газета.RuГлавврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Медик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу из своего кабинета дистанционно. В медцентр, которым он руководит, поступают люди, у которых либо выявлен коронавирус, либо есть на него подозрение.
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Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Экономика
Мишустин объяснил налог на проценты и меры по поддержке бизнеса
Для поддержки бизнеса предусмотрен целый пакет мер: полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
Общество
В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан
«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Происшествия
В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Кино
Актёр «Звёздных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса
Происшествия
Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца
Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Технологии
Стоимость PlayStation 5 слили в сети
Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Наука
Умение животных считать повышает их способность к выживанию
Умение считать помогает добыть пропитание, найти себе пару, вернуться домой и защититься от врагов.
Общество
Собянин объявил о вводе в Москве режима всеобщей изоляции
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории страны.
Общество
Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию
В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Происшествия
Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом
Экипаж судна «Норильский никель» был помещен в обсерватор после того, как у одного из механиков подтвердили коронавирус, сообщает «Норникель».