Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Медик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу из своего кабинета дистанционно. В медцентр, которым он руководит, поступают люди, у которых либо выявлен коронавирус, либо есть на него подозрение.
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«Чувствую себя хорошо»: спасая других, главврач Коммунарки заразился сам

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Заражение Проценко, свадьбы, похороны и фейки. Главное о коронавирусе за 31 марта

ТАСС12:11

«Для тех, кто думает, что это лёгкий насморк»: Хухрев о заражении главврача больницы в Коммунарке

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РИА Новости10:25

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Интерфакс09:02

Главврач Коммунарки заражен вирусом COVID-19

Ёлдаш09:28

Больница в Коммунарке работает в обычном режиме после заражения главврача

Вечерняя Москва09:56
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Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Эхо Москвы в Кирове 09:34
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ТАСС вчера в 19:25
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Вести.Ru 14:18
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РИА Новости 04:07
Транспорт

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Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
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Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
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Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
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Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
РБК 09:20
Общество

В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
РБК 15:02
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM 15:18
Происшествия

В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 15:03
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
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Актёр «Звёздных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса

RT на русском 14:50
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Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца

Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
РИА Новости 16:07
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Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Технологии

Стоимость PlayStation 5 слили в сети

Если верить информации, PlayStation 5 будет доступна за 6989 крон, что в пересчете на российскую валюту составит примерно 80000 рублей.
ГЛАС.RU 14:11
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
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Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Хоккей

Жена Малкина: паспорт США был необходимостью. Женя — патриот и любит Россию

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Наука

Умение животных считать повышает их способность к выживанию

Умение считать помогает добыть пропитание, найти себе пару, вернуться домой и защититься от врагов.
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Общество

Собянин объявил о вводе в Москве режима всеобщей изоляции

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы независимо от возраста.
РИА Новости 29 марта в 21:40
Политика

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории страны.
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Общество

Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию

В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
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В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
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Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом

Экипаж судна «Норильский никель» был помещен в обсерватор после того, как у одного из механиков подтвердили коронавирус, сообщает «Норникель».
Ведомости 14:07
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