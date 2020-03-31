Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Медик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу из своего кабинета дистанционно. В медцентр, которым он руководит, поступают люди, у которых либо выявлен коронавирус, либо есть на него подозрение.

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Здоровье В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.

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Происшествия Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.

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