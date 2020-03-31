Коронавирус

ВедомостиВедомостиУ главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.
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Названы планы действий после заражения главврача больницы в Коммунарке

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Медсестры Коммунарки со слезами на глазах просят всех оставаться дома

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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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США обошли Китай по количеству жертв коронавируса

В США от коронавируса умерли 3415 человек, этот показатель превысил смертность от заболевания в Китае (3309), где началась пандемия, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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