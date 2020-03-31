Коронавирус

ВедомостиВедомостиУ главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.
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Заражение Проценко, свадьбы, похороны и фейки. Главное о коронавирусе за 31 марта

ТАСС12:11

«Чувствую себя хорошо»: спасая других, главврач Коммунарки заразился сам

Вести.Ru13:42

Больница в Коммунарке работает в обычном режиме после заражения главврача

Вечерняя Москва09:56

У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

РИА Новости10:25

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Интерфакс09:02

«Для тех, кто думает, что это лёгкий насморк»: Хухрев о заражении главврача больницы в Коммунарке

Царьград13:50

Главврач Коммунарки заражен вирусом COVID-19

Ёлдаш09:28
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Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Известия 13:21
Общество

Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии.
Петрозаводск говорит 11:21
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Известия 14:31
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ 05:17
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.
News.ru 13:08
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми

Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
ТАСС 13:39
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Наука

Влажный воздух может стать оружием против коронавируса

Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.
МедиаПоток 13:37
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru 04:37
Общество

В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан

Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 12:26
Общество

«Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян

Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.
Плюс один +1 вчера в 11:43
Общество

Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Московский Комсомолец 12:21
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Авто

Mitsubishi представит новый Pajero в 2021 году

В последний раз прототип нового Mitsubishi Pajero под названием GC-PHEV засветился ещё в 2013 году на Токийском мотор-шоу.
Новые автомобили 28 марта в 23:19
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