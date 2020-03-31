Коронавирус
ВедомостиУ главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.
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Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии.
Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ
Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми
Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Наука
Влажный воздух может стать оружием против коронавируса
Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Авто
Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции
В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Общество
В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан
Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
«Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян
Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.
Общество
Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину
Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Авто
Mitsubishi представит новый Pajero в 2021 году
В последний раз прототип нового Mitsubishi Pajero под названием GC-PHEV засветился ещё в 2013 году на Токийском мотор-шоу.