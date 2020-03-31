У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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