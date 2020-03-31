Коронавирус

ВедомостиВедомостиУ главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.
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У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости21:32

Врачи под прицелом вируса: COVID-19 не щадит никого

Вести.Ru18:24

Главврач Коммунарки заражен вирусом COVID-19

Ёлдаш09:28

«Собрал команду, которая без паники лечит людей»: Заразившегося главврача поддерживают пациенты Коммунарки

Царьград18:54

Заражение Проценко, свадьбы, похороны и фейки. Главное о коронавирусе за 31 марта

ТАСС12:11

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Интерфакс13:47

Больница в Коммунарке работает в обычном режиме после заражения главврача

Вечерняя Москва09:56
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Общество

Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

За нарушение мер карантина будет введен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.
Mirmol.ru 05:33
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Кино

Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы

Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.
Комсомольская правда 18:13
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Здоровье

Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок

Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ИА Красная Весна 09:29
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru 19:20
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес

Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:17
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Режим самоизоляции ввели на территории Иркутской области

Если ввести режим полной изоляции, может, тогда станет лучше.
Вести Иркутск 08:01
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Общество

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru 21:08
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках

Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
RuNews24.ru 05:43
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Киберспорт

Ceb и 33 сыграют за OG на ESL One Los Angeles

OG объявила состав на ESL One Los Angeles 2020 Online. В команде сыграют Нета '33' Шапира и Себастьян 'Ceb' Дебс.
Dota2.ru 11:28
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 13:26
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Общество

Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Российская газета 08:00
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные поправки в Конституцию

Во вторник, 31 марта, ВЦИОМ опубликовал очередное исследование на тему поправок в Конституцию РФ.
Форпост Северо-Запад 10:29
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
РИА Новости 20:31
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru 14:58
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
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