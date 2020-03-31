Коронавирус
ВедомостиУ главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24». По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Проценко позже сам подтвердил в соцсетях свой диагноз.
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Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Общество
Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе
За нарушение мер карантина будет введен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Кино
Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы
Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок
Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес
Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Режим самоизоляции ввели на территории Иркутской области
Если ввести режим полной изоляции, может, тогда станет лучше.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть
Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках
Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Киберспорт
Ceb и 33 сыграют за OG на ESL One Los Angeles
OG объявила состав на ESL One Los Angeles 2020 Online. В команде сыграют Нета '33' Шапира и Себастьян 'Ceb' Дебс.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Общество
Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Политика
ВЦИОМ назвал самые популярные поправки в Конституцию
Во вторник, 31 марта, ВЦИОМ опубликовал очередное исследование на тему поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий
Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.