Коронавирус
BFM.ruУ главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус
В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. В больнице сообщили, что она работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус. Ранее во время визита в больницу в Коммунарке президент РФ Владимир Путин встречался с главным врачом медучреждения.
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Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФедералПресс 09:18
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