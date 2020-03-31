Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально.

В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. В больнице сообщили, что она работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус. Ранее во время визита в больницу в Коммунарке президент РФ Владимир Путин встречался с главным врачом медучреждения.

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

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