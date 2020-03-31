Коронавирус

BFM.ruBFM.ruУ главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

В медучреждении могут принять дополнительные меры безопасности. В больнице сообщили, что она работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус. Ранее во время визита в больницу в Коммунарке президент РФ Владимир Путин встречался с главным врачом медучреждения.
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Дмитрий Песков
Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФедералПресс 09:18

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У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус

ТАСС09:37

Главврач Коммунарки заражен вирусом COVID-19

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«Изолировался в своем кабинете»: Денис Проценко рассказал о самочувствии

Вести.Ru09:49

«Stay tuned»: Главврач Коммунарки раскрыл, где переждёт коронавирус

Царьград09:47

У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

РИА Новости09:02
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У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
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Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
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Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

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Опубликовано видео Little Big в самоизоляции

Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.
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По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов

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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
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Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
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Haval в России изменил цены на свои автомобили

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Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
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