Коронавирус
ВЕТТАУ главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус
У главного врача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Также коронавирус обнаружен и у супруги. Информация появилась в Telegram-канале оперштаба.
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У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»
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Экономика
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики
Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Хоккей
Форвард СКА Барабанов выбирает между клубами НХЛ «Торонто» и «Аризона»
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Аризона" ведут переговоры с российским нападающим СКА Александром Барабановым.
Общество
Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов
Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
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В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
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Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Экономика
Власти Коми срочно закупают 70 аппаратов ИВЛ для помощи больным с коронавирусом
Правительство Республики Коми намерено срочно закупить на этой неделе 70 из необходимых 144 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией.
Политика
ЦИК допустила возможный перенос единого дня голосования
Как ранее писал РБК, в Кремле также допускают перенос единого дня голосования на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Общество
В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса
Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.
Происшествия
В даркнете обнаружили конкурента Банка России
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Политика
Американское издание сочло коронавирус вызовом для системы Путина
Американский публицист Алекс Уорд считает, что если волна пандемии коронавируса накроет Россию, то это станет катастрофой для «российского диктатора», как он называет президента Путина.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Происшествия
В Краснодаре задержали торговца спецпропусками
В Краснодаре сотрудники полиции задержали местного жителя, пытавшегося продать транспортный спецпропуск для передвижения в условиях режима карантина.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King
Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.