с чего всё началось

Стали известны результаты анализов на COVID-19 ещё у некоторых пермяков: у одиннадцати человек 7 апреля подтвердился диагноз, среди них — Максим Мезенцев, главный врач пермского онкологического центра, и его жена.

Политика Результат самоизоляции россиян будет виден через неделю Директор института 7 апреля провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого и проинформировал о времени, когда станут доступны результаты самоизоляции граждан РФ.

Энергетика Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Шоу-бизнес Анна Курникова показала младшую дочь Машу Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Политика Абхазия закрывает границу с Россией Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.

Общество В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.

Общество Состояние Бориса Джонсона ухудшилось Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Авто В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.