Коронавирус
Мой город ПермьУ главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус
Стали известны результаты анализов на COVID-19 ещё у некоторых пермяков: у одиннадцати человек 7 апреля подтвердился диагноз, среди них — Максим Мезенцев, главный врач пермского онкологического центра, и его жена.
Читать в источнике
Оценить70
с чего всё началось
«Среди выявленных больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из заграничного отпуска», – сообщил пермский Минздрав.Новая газета08:07
Подробнее о событии
Показать все источники
У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»
Business Class (Пермь)05:01
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Результат самоизоляции россиян будет виден через неделю
Директор института 7 апреля провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого и проинформировал о времени, когда станут доступны результаты самоизоляции граждан РФ.
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Здоровье
На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек
В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Гаджеты
Россвязь найдет подрядчика для внедрения виртуальных сим-карт
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на разработку концепции применения технологии электронной сим-карты (eSIM) в России.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу с ожогами из-за ссоры с соседкой
РИА Новости / Михаил Климентьев Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу из-за конфликта со знакомой.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Общество
В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек
В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.
Общество
Минпросвещения запустило онлайн-платформу для дистанционного обучения
Министерство просвещения России запустило онлайн-платформу для дистанционного обучения.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Экономика
G20 назначила дату обсуждения влияния пандемии на рынок нефти
В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20.
Музыка
Полину Гагарину в нечестности обвинила участница шоу «Голос. Дети»
Юные певицы исполняли песню Dance Monkey. Из троих претенденток Гагарина отдала свой голос за Таисию.
Общество
В МЧС не советуют применять водку как антисептик
В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Авто
В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей
Москва, 7 апреля 2020, 15:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано свыше 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% превышает уровень продаж аналогичного периода прошлого года.
Шоу-бизнес
Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей
Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Политика
Путин назвал непростым этапом для России ситуацию с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 является непростым этапом в жизни России, но если действовать грамотно, страна преодолеет коронавирус с минимальными потерями.