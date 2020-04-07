Коронавирус

Мой город ПермьМой город ПермьУ главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус

Стали известны результаты анализов на COVID-19 ещё у некоторых пермяков: у одиннадцати человек 7 апреля подтвердился диагноз, среди них — Максим Мезенцев, главный врач пермского онкологического центра, и его жена.
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с чего всё началось
«Среди выявленных больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из заграничного отпуска», – сообщил
 пермский Минздрав.
Новая газета08:07

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У главврача пермского онкоцентра подтвердилось заражение коронавирусом

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У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

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Оперштаб подтвердил коронавирус у главврача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его жены

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У главврача пермского онкодиспансера подтвердился COVID-19

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