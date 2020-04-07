Коронавирус
Мой город ПермьУ главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус
Стали известны результаты анализов на COVID-19 ещё у некоторых пермяков: у одиннадцати человек 7 апреля подтвердился диагноз, среди них — Максим Мезенцев, главный врач пермского онкологического центра, и его жена.
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«Среди выявленных больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из заграничного отпуска», – сообщил пермский Минздрав.Новая газета08:07
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У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»
Business Class (Пермь)05:01
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