Коронавирус

Мой город ПермьМой город ПермьУ главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус

Стали известны результаты анализов на COVID-19 ещё у некоторых пермяков: у одиннадцати человек 7 апреля подтвердился диагноз, среди них — Максим Мезенцев, главный врач пермского онкологического центра, и его жена.
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«Среди выявленных больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из заграничного отпуска», – сообщил
 пермский Минздрав.
Новая газета08:07

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У главврача пермского онкоцентра подтвердилось заражение коронавирусом

Новости Перми 59.ru05:44

Оперштаб подтвердил коронавирус у главврача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его жены

Новый компаньон04:53

«Третий тест оказался положительным». У главврача пермского онкоцентра коронавирус

КП - Пермь05:50

У главврача пермского онкодиспансера подтвердился COVID-19

Коммерсантъ Пермь05:20

У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»

Business Class (Пермь)05:01

У главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус

АиФ Пермь04:55

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА05:19
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Общество

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