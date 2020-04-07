с чего всё началось

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Общество «Спортмастер» закрывает все магазины и увольняет сотрудников Крупная сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» закрывает магазины по всей России и увольняет сотрудников. об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

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