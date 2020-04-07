Коронавирус
ВЕТТАУ главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус
У главного врача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Также коронавирус обнаружен и у супруги. Информация появилась в Telegram-канале оперштаба.
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У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»
Business Class (Пермь)05:01
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