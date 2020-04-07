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Политика В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса Президент РФ Владимир Путин не посещает мест массового скопления людей, а люди, с которыми он встречается, проходят тщательную проверку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.