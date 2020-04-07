Коронавирус

ВЕТТАВЕТТАУ главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

У главного врача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Также коронавирус обнаружен и у супруги. Информация появилась в Telegram-канале оперштаба.
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У главврача пермского онкоцентра подтвердилось заражение коронавирусом

Новости Перми 59.ru05:44

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА05:19

У главврача пермского онкодиспансера подтвердился коронавирус

АиФ Пермь04:55

У главврача пермского онкодиспансера подтвердился COVID-19

Коммерсантъ Пермь05:20

У главного врача краевого онкодиспансера подтвердился диагноз «коронавирус»

Business Class (Пермь)05:01

«Третий тест оказался положительным». У главврача пермского онкоцентра коронавирус

КП - Пермь05:50

Оперштаб подтвердил коронавирус у главврача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его жены

Новый компаньон04:53
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У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

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Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
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ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
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В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

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Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
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Главврач реутовской больницы рассказал о провокации сотрудников

Сегодня представители «Альянса врачей» приехали и пытались устроить провокацию с передачей средств индивидуальной защиты, которых, по их мнению, у нас нет.
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Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
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СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
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Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
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За сутки в России заразилось коронавирусом 1154 человека

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Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

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В Покровской больнице коронавирусной инфекцией заболели шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей, зараженных новым типом коронавируса.
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В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

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В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
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