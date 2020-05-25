Коронавирус
Московский КомсомолецУ главы Тувы подтвердили заражение коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол действительно заразился коронавирусом. Об этом сообщила его пресс-секретарь Долаана Салчак. "Глава Тувы Ш.В. Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - заявила она.
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Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Гаджеты
Для iOS 13.5 вышел рабочий джейлбрейк
На сайте UncOver сообщается, что инструмент для джейлбрейка совместим со всеми устройствами, работающими на iOS 11.0 и выше, включая и iOS 13.5.
MobiDevices 06:19
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Армия и оружие
КНДР готовится принять на вооружение новую ракетную подводную лодку
Агентство связывает поступление новой субмарины на вооружение ВМС КНДР с заявлением Севера в конце 2019 года о том, что "Пхеньян в ближайшее время может представить новое стратегическое оружие".
Инфорос 04:57
Экономика
ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
Претензии к сумме сделки ЦБ в процессе санации банка "Открытие" выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 09:28
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Футбол
Владелец «Спартака» Федун выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Авто
Chery запатентовала новый автомобильный бренд CheryExeed для России
Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).
SpeedMe 08:08
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 03:19
Армия и оружие
Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы
Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Общество
Названы сроки возобновления туризма в России
Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли (курорты, отели, пляжи, круизы и т.д.).
Известия 09:46