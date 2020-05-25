Коронавирус
Вести.RuУ главы Тувы выявлен коронавирус
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что заразился коронавирусом и госпитализирован. По его словам, кроме него, в больнице находятся главы администрации двух муниципалитетов региона, есть сотрудники администрации республики.
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Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Здоровье
Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
Уральский меридиан 03:44
Общество
Из перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Армия и оружие
Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара
Турция отправит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию сражаться с местной национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Lenta.ru 01:53
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Киберспорт
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая
Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru вчера в 17:37
Энергетика
Глазьев: ЕАЭС достигнет компромисса по общим рынкам нефти и газа
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС, которые должны быть созданы к 1 января 2025 года.
Вестник Кавказа 03:16
Космос
Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года
Зонд будет доставлен на Марс за 7 месяцев.
Эхо Москвы 02:33
Общество
Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения.
Аргументы и Факты 02:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Общество
Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн
ИА Городские вести. Волгоград 03:01
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Общество
Для жителей Мурманской области обновили правила снятия ограничений
В правительстве Мурманской области обновили правила снятия ограничений для граждан. Об этом сообщил оперативный штаб.
Невские Новости 03:18
Здоровье
В России за сутки выявлено 8 946 случаев заражения коронавирусом
За сутки подтверждено 8 946 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 353 427 случаев во всех регионах.
Моссовет 03:41
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова похоронила сына
В выходные прошли похороны Максима Моргунова – единственного сына знаменитого советского диктора Светланы Моргуновой.
StarHit.ru вчера в 16:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37