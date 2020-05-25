Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ главы Тувы выявлен коронавирус

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что заразился коронавирусом и госпитализирован. По его словам, кроме него, в больнице находятся главы администрации двух муниципалитетов региона, есть сотрудники администрации республики.
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Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:43

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса

Известия00:07

Глава Тувы заразился коронавирусом

РБКвчера в 23:51

Глава российского региона заразился коронавирусом

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Список высокопоставленных чиновников, заболевших коронавирусом, пополнил глава Тувы Шолбан Кара-оол

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В правительстве Тувы сообщили, что у главы региона коронавирус

RT на русском00:34

Тувой на время болезни Кара-оола будет руководить первый вице-премьер республики

ТАСС00:35
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
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Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения.
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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В России за сутки выявлено 8 946 случаев заражения коронавирусом

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Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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