У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили заражение коронавирусом. По данным РЕН ТВ, он самоизолировался в своем рабочем кабинете.

с чего всё началось

Глава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом, сообщает 5 апреля РЕН ТВ. По данным телеканала, медик самоизолировался в своем кабинете.

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