Коронавирус
ИзвестияУ главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Глава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом, сообщает 5 апреля РЕН ТВ. По данным телеканала, медик самоизолировался в своем кабинете.
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У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили заражение коронавирусом. По данным РЕН ТВ, он самоизолировался в своем рабочем кабинете.РЕН ТВвчера в 15:39
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Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Армия и оружие
29 лет исполнилось пилотажной группе «Русские витязи»
Сегодня исполняется 29 лет авиационной группе высшего пилотажа «Русские витязи», 5 апреля сообщается на сайте пресс-службы Минобороны России.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11
Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Происшествия
В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса
В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»
Голландский корабль Flintstone включен в список судов для проведения технических работа на строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом следует из распоряжения российского правительства, обнародованного в четверг, 2 апреля.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».