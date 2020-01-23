Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек. Один из них — студент из Китая, прилетевший в Петербург. Другой — россиянин, прилетевший из отпуска из Шанхая.

Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца

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