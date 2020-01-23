Происшествия

НТВНТВМедики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца

Ранее сообщалось, что в Северной столице два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, жертвами которого в КНР стали 17 человек. Один из них — студент из Китая, прилетевший в Петербург. Другой — россиянин, прилетевший из отпуска из Шанхая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медики не подтвердили коронавирус у прилетевшего в Колумбию гражданина Китая

ТАСС22:06

Россиянин и китаец, прилетевшие в Петербург из КНР, не имеют коронавируса

АБН17:55

У студента из Китая, приехавшего в Петербург, коронавирус не подтвердился

Петербургский дневник12:01

Двоим пациентам, прибывшим в Петербург из КНР, поставлен диагноз ОРВИ

Интерфакс14:35

Ни у одного из госпитализированных в Петербурге не подтвердился коронавирус

ТК Звезда13:32

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

РИА Новости13:31

Китайский вирус у одного из госпитализированных в Боткина не подтвердился

Фонтанка.Ру12:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Политика

Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной

Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Красная весна 19:51
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция проводит проверку в отношении комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих.
РИА Новости 07:49
Политика

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Lenta.ru 17:19
Фигурное катание

Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
РИА Новости вчера в 01:40
Происшествия

В Перми задержали сотрудника МЧС по делу о гибели постояльцев хостела

Говорит Москва 10:17
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Игромания.ру 07:33
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Здоровье

Курганские врачи требуют отставки главы департамента здравоохранения

Независимый профсоюз «Альянс врачей» опубликовал на сайте Change.org петицию с требование уволить главу департамента здравоохранения Курганской области Ларису Кокорину.
УралПолит.Ru 07:27
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Российская газета 21:58
Политика

Куратор цен на бензин покинет правительство

Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис.
Рамблер вчера в 10:13
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Культура

Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства

Московский Комсомолец 05:55
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Общество

1800 частных домов газифицируют в Кузбассе

В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Комсомольская правда - Кемерово 21:27
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru 18:45
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:25
Кино

Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»

Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Культуромания 06:20
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости 16:21
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Футбол

Солтмурад Бакаев после перехода в «Рубин» рассчитывает догнать брата

Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду.
Спорт-Экспресс 11:33
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Происшествия

В Омской области врач отказался делать перевязку и попал под следствие

В Омской области дежурный врач омской городской больницы отказался делать перевязку ноги тяжелобольному пациенту.
Байкал24 19:14
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском 20:16
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22:31
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

РИА Новости Крым 11:59
Политика

Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Известия 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное