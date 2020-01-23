Происшествия
Москва 24У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну не в среду, и россиянине, который прилетел напрямую из Китая.
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У двух госпитализированных пациентов в Петербурге не подтвердился диагноз смертельного коронавируса
КП - Санкт-Петербург14:17
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Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Футбол
Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Происшествия
На Сахалине льдину с 300 рыбаками оторвало от берега
Работы по спасению рыбаков с дрейфующей льдины ведутся в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Политика
Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение назначить Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Космос
NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Общество
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Происшествия
Пожар на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море потушен
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе
"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Саша не собирается переходить в "Сочи".
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Пять сигналов организма, которые не следует игнорировать, определили и назвали медицинские специалисты.
Кино
Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет роль агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица».
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги
«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.