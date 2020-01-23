Происшествия

Москва 24Москва 24У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну не в среду, и россиянине, который прилетел напрямую из Китая.
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