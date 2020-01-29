Происшествия

RT на русскомRT на русскомУ госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус

Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня. По последним данным, почти 6 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждане прилетели с острова Хайнань на юге КНР, где сейчас распространяется новый коронавирус.
Российская газета01:07

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Кузбасские врачи рассказали о результатах обследования двух туристов из Китая

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Газета Кемерова03:55

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РИА Новости04:41

Двух вернувшихся из Китая кузбассовцев доставили в больницу

Московский комсомолец Кузбасс00:17
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Газета.Ru вчера в 03:45
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Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
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Общество

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Следствие продолжает работу по делу журналиста Ивана Голунова.
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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

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RT на русском 04:40
Общество

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РИА Новости 05:39
Общество

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Российская газета 05:21
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Авто

Nissan запускает онлайн-сервис для поиска машин

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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

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Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
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Leonardo покупает у Александра Мамута вертолетную компанию Kopter

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Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Армия и оружие

Погиб офицер ЦРУ, курировавший атаку на Сулеймани

СМИ сообщают, что жертвой катастрофы военного самолета США в Афганистане стал высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа.
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В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Общество

Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал.
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