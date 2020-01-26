Общество

RT на русскомRT на русскомУ госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено

Граждане КНР, которые были госпитализированы из московской гостиницы, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них не обнаружено.
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Главные новости к утру 26 января

Коммерсантъвчера в 23:09

Роспотребнадзор взял под особый контроль ситуацию с туристами из Китая

Вечерняя Москвавчера в 19:03

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

РИА Новостивчера в 17:02

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАССвчера в 17:26

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфаксвчера в 17:00

Признаков пневмонии у госпитализированных в Москве китайцев не обнаружили

Москва 24вчера в 16:54

Роспотребнадзор: Госпитализированные в Москве китайские туристы приехали из Пекина, Шанхая и Сианя

Агентство Москвавчера в 17:23
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Происшествия

Мужчина погиб в ДТП на Сахалине

REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер три дипломатических источника.
РИА Новости вчера в 03:26
Здоровье

Средство диагностики нового коронавируса разработали в центре «Вектор»

У двух, которые накануне прилетели в Петербург из Китая, диагноз не подтвердился.
VN.RU 23 января в 23:15
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Происшествия

Мужчина с мечом разгромил бар своей матери на Гороховой

АБН вчера в 23:16
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Здоровье

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

Девушка в ХМАО выпала из окна 9-го этажа, встала и ушла

РЕН ТВ 24 января в 05:47
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Гаджеты

Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
iXBT.com 24 января в 22:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
Дни24 вчера в 12:26
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Авто

Новое поколение пикапа Nissan Navara появилось на фото

В Сети появились первые фото нового поколения пикапов Nissan Navara.
Актуальные Новости вчера в 12:00
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 24 января в 09:13
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции.
Газета.Ru 23 января в 05:48
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
REGNUM вчера в 19:23
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости вчера в 12:50
Политика

В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
REGNUM вчера в 18:54
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 24 января в 06:44
Интернет

Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
iXBT.com вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
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