Граждане КНР, которые были госпитализированы из московской гостиницы, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них не обнаружено.

У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено

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