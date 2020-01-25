Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

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