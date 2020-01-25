Происшествия
РИА НовостиСтало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Политика
МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии
Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Здоровье
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
С 24 января Америка прекратила выдачу виз беременным женщинам, въезжающим в США с целью «родильного туризма».
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Фигурное катание
Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Наука
Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей
Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Общество
Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае
Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.
Общество
Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»
Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Происшествия
При землетрясении в Турции погибли более 20 человек
Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Энергетика
Избыток предложения нефти сохранится во втором полугодии, считает МЭА
Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Происшествия
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Здоровье
В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.