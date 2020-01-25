Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАСС17:26

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

РИА Новости17:02

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфакс17:00

У госпитализированных в Москве китайцев нет признаков пневмонии

Коммерсантъ16:59

У госпитализированных в Москве китайцев признаков пневмонии нет

Московский Комсомолец16:54

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36
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Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Здоровье

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
РИА Новости 16:21
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
РИА Новости 13:43
Наука

Новый коронавирус мог возникнуть в организме летучей мыши

REGNUM 07:01
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

С 24 января Америка прекратила выдачу виз беременным женщинам, въезжающим в США с целью «родильного туризма».
Gazeta.SPb 09:19
Политика

Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Газета.Ru 11:32
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Фигурное катание

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Вести.Ru 16:30
Футбол

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Sport24.ru 15:55
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Наука

Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей

Международный коллектив ученых исследовал ракообразных, обнаруженных в черепе мумии сибирского мамонтенка Юки.
Индикатор 12:31
Общество

Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае

Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.
Интерфакс - Россия вчера в 08:34
Общество

Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа.
РБК 01:00
Здоровье

Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
РИА Новости 05:30
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
RT на русском 04:01
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru 12:19
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 06:58
Энергетика

Избыток предложения нефти сохранится во втором полугодии, считает МЭА

Избыток предложения нефти сохранится на мировом рынке и во втором полугодии текущего года, сказал РИА Новости глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
РИА Новости 06:41
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM 17:18
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Snob.ru вчера в 15:51
Происшествия

Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест

Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 10:14
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Здоровье

В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Пенза-взгляд вчера в 10:19
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс 15:54
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
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