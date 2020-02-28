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ТАССУ госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено
Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.
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Более 200 человек госпитализировали в Москве за месяц с подозрением на коронавирус
Интерфакс - Россия09:22
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
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