Происшествия

Aobe.ruAobe.ruУ госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус

Ранее были госпитализированы двое человек из аэропорта Пулково. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса. Об этом в среду пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянин и китаец, прилетевшие в Петербург из КНР, не имеют коронавируса

АБНвчера в 17:55

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 13:31

У студента из Китая, приехавшего в Петербург, коронавирус не подтвердился

Петербургский дневниквчера в 12:01

Ни у одного из госпитализированных в Петербурге не подтвердился коронавирус

ТК Звездавчера в 13:32

Китайский вирус у одного из госпитализированных в Боткина не подтвердился

Фонтанка.Рувчера в 12:01

Никому из пациентов в Санкт-Петербурге диагноз коронавирус не установили

ТАССвчера в 13:31

В Комздраве рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров

Невские Новостивчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 20:41
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Гаджеты

AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT

3DNews 21 января в 09:00
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение

Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
OAnews 21 января в 01:50
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Народные новости 21 января в 05:38
Финансы

Внешний долг России за 2019 год вырос на 5,9%

За 2019 год внешний долг России вырос на 5,9% и на 1 января 2020 года составлял $481,5 млрд. Таковы оценочные данные Центробанка РФ.
Саминвестор вчера в 02:06
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Назначена и.о. главы правительства Прикамья

В Пермское крае и.о. председателя регионального правительства стала Ольга Антипина, занимающая пост первого заместителя главы правительства Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 00:02
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия вчера в 19:29
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА

Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство, рассказал «ФВ» источник, близкий к правительству.
Фармацевтический вестник вчера в 10:12
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости вчера в 10:09
Культура

Владимир Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем.
Политическая Экспертиза вчера в 02:53
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
iXBT.com вчера в 01:54
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру вчера в 09:54
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Автоновости дня 21 января в 12:45
Армия и оружие

Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
ФАН 20 января в 02:09
Футбол

«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport вчера в 14:56
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa вчера в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное