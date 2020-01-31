Происшествия
Aobe.ruУ госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус
Ранее были госпитализированы двое человек из аэропорта Пулково. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса. Об этом в среду пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
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У студента из Китая, приехавшего в Петербург, коронавирус не подтвердился
Петербургский дневниквчера в 12:01
В Комздраве рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров
Невские Новостивчера в 12:54
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Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Гаджеты
AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова сделал Анастасии Волочковой предложение
Никас Сафронов подтвердил, что его сын сделал Анастасии Волочковой предложение руки и сердца.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
Финансы
Внешний долг России за 2019 год вырос на 5,9%
За 2019 год внешний долг России вырос на 5,9% и на 1 января 2020 года составлял $481,5 млрд. Таковы оценочные данные Центробанка РФ.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика
Назначена и.о. главы правительства Прикамья
В Пермское крае и.о. председателя регионального правительства стала Ольга Антипина, занимающая пост первого заместителя главы правительства Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА
Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство, рассказал «ФВ» источник, близкий к правительству.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Культура
Владимир Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Происшествия
Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии
Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Политика
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Авто
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи».
Армия и оружие
Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.