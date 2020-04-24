с чего всё началось

За одну только неделю у границ Российской Федерации был зафиксирован двадцать один самолет-разведчик. Информация об этом имеется на сайте «Lenta.ru».

У границ РФ обнаружили свыше 20 самолетов-разведчиков за неделю

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