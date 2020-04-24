Армия и оружие
Лезги газетУ границ РФ обнаружили свыше 20 самолетов-разведчиков за неделю
За одну только неделю у границ Российской Федерации был зафиксирован двадцать один самолет-разведчик. Информация об этом имеется на сайте «Lenta.ru».
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звездавчера в 17:00
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Происшествия
В Заволжском районе Ульяновска коронавирусом заразились 16 медиков
16 медработников (14 фельдшеров и две санитарки) 4-й подстанции скорой помощи, что на улице Карбышева в Заволжском районе Ульяновска (Новый город) заразились коронавирусной инфекцией, — сообщает в пятницу, 24 апреля, портал 73online.ru со ссылкой на собственный источник.
Ульяновск.Экспресс 00:39
Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ вчера в 05:59
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика вчера в 11:32
Общество
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США возросло до 840
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt возросло до 840.
RT на русском вчера в 19:48
Политика
Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума
Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Энергетика
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Гаджеты
Ридер Onyx Boox Poke2 оснащён экраном E Ink Carta с подсветкой Front Light
Представлена электронная книга Onyx Boox Poke2 с экраном на электронной бумаге, приобрести которую можно будет по ориентировочной цене 190 долларов США.
3DNews 22 апреля в 23:16
Финансы
Большинство экспертов ждут от ЦБ снижения ставки до 5,5%
24 апреля 2020 года совет директоров Центробанка РФ примет решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
Саминвестор вчера в 08:40
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ
Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество
Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии
В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
РБК 00:00
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29
Авто
240 машин финансового мошенника продадут на аукционе
Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Здоровье
Названы варианты развития пандемии коронавируса в России
Ученые и врачи поделились мнением, как будет развиваться пандемия коронавируса в России.
URA.Ru вчера в 15:51
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Экономика
Правительство России утвердило программу льготной ипотеки
На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым
В Крыму найден мертвым пропавший без вести 47-летний замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, которого более двух недель не могли найти родственники и полиция.
Российская газета 22 апреля в 08:08
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
Происшествия
Желание попасть в Энгельс лишит петербуржца свободы
Взгляд-инфо 01:01
Футбол
«Бавария» и Нойер продвинулись в переговорах по новому контракту
СМИ сообщают, что «Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.
Все про Спорт ру 22 апреля в 12:55