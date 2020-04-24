Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvУ границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

За неделю военные РФ зафиксировали присутствие у границ 21 иностранного самолета. У границ России обнаружили 21 самолетов-разведчиков за последнюю неделю. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Красная Звезда" со ссылкой на представителей Вооруженных сил России.
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с чего всё началось

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»
Красная звездавчера в 17:00

Подробнее о событии

У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

Lenta.ruвчера в 19:19

Более 20 самолётов вели разведку у границы России на минувшей неделе

Life.ruвчера в 17:21

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

RT на русскомвчера в 17:42

Более 20 самолетов и 6 беспилотников вели разведку у границ России

ТК Звездавчера в 17:41

CМИ: российские истребители дважды за неделю поднимались на перехват у границ

ТАССвчера в 17:38

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю

Газета.Ruвчера в 18:56

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

РИА Новостивчера в 17:11
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае

За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС вчера в 02:24
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Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
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Футбол

Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Общество

Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму

За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:03
Хоккей

В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Общество

Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова

Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
РИА Новости 02:34
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
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Недвижимость

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
1
Здоровье

Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
19
Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
6
Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
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Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 14:05
2
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
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Экономика

Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя

Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса.
РБК 01:00
Авто

Cadillac рассекретил шестиметровый Escalade

Компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации длиннобазного Escalade ESV и рассекретила его в онлайн-визуализаторе.
Motor вчера в 11:31
Музыка

Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
6
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 00:41
72
Общество

В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 01:15
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Политика

Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название

Глава ДНР Денис Пушилин разрешил использовать историческое наименование «Сталино» наравне с теперешним названием столицы Республики — «Донецк».
ИА Новороссия вчера в 16:01
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Наука

Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь

Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
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Общество

Коронавирус выявлен у 17% экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт»

Вашингтон, 24 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Тестирование всех членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» показало, что коронавирусом нового типа заражено 17% экипажа.
REGNUM 02:10
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