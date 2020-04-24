с чего всё началось

За неделю военные РФ зафиксировали присутствие у границ 21 иностранного самолета. У границ России обнаружили 21 самолетов-разведчиков за последнюю неделю. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Красная Звезда" со ссылкой на представителей Вооруженных сил России.

У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

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Общество Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

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Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».

Экономика Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса.

Авто Cadillac рассекретил шестиметровый Escalade Компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации длиннобазного Escalade ESV и рассекретила его в онлайн-визуализаторе.

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Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе. 72

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