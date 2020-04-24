Армия и оружие
Lenta.ruУ границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю
У границ России за неделю был зафиксирован 21 самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты российских Вооруженных Сил «Красная звезда». Помимо этого, были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность вдоль границ.
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звезда17:00
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Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 03:48
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Общество
В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения вирусов
Инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.
РИА Новости 10:09
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Иван Краско признался, что находится на грани нищеты
Paparazzi.ru 04:22
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль 15:44
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM 22:21
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Наука
Не продохнуть: как гаджеты измеряют уровень кислорода в крови
Сердце взрослого человека в нормальном состоянии в среднем перекачивает около 5000 мл крови в минуту, доставляя около 1000 мл кислорода к тканям в минуту.
Популярная механика 09:17
Политика
Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан
Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском 07:49
Политика
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости 19:19
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 10:09
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Армия и оружие
В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 21 апреля в 05:01
Футбол
Лицензирование клубов ПФЛ для ФНЛ отложили на месяц, но некоторые уже подали заявки
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что документы от клубов ПФЛ, которые в следующем сезоне планируют выступить в ФНЛ, будут приниматься до 25 мая.
Матч ТВ 08:38
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели ещё 35 человек
По состоянию на 22 апреля в Красноярском крае зафиксировано 5 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 человек находились на искусственной вентиляции легких, 48 пациентов прошли курс лечения и выписаны.
Городские новости. Красноярск 03:57
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38