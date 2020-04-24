с чего всё началось

У границ России за неделю был зафиксирован 21 самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты российских Вооруженных Сил «Красная звезда». Помимо этого, были замечены шесть беспилотных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность вдоль границ.

У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

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