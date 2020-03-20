Коронавирус
Sports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин
Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин
Sport24.ruвчера в 19:42
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Общество
Российские новостройки пошли ввысь
Общество
В Москве убирают памятник маршалу Жукову
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Происшествия
СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры»
В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
В Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о среднем классе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Путешествия
«TUI Россия» аннулировал все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля
Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе
Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
Технологии
Microsoft продлила период поддержки Windows 10 версии 1709 из-за коронавируса
Корпорация Microsoft объявила о продлении периода поддержки программной платформы Windows 10 версии 1709 до 13 октября 2020 года.
Здоровье
Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
YouTube снизит качество видео вслед за Netflix
Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Политика
Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме
Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
Здоровье
В ВОЗ дали рекомендации для самолечения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально порекомендовала препарат, который стоит принимать больным при подозрении на заражение коронавирусом.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Технологии
«Тинькофф Мобайл» запустит eSIM в России
«Тинькофф Мобайл» первым из российских крупных операторов реализовал пробный проект по дистанционному подключению своих абонентов виртуальных карт eSIM.
Игры
DOOM Eternal в клиенте Bethesda.net осталась без защиты Denuvo
В Steam версии DOOM Eternal используется защита Denuvo.