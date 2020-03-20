Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.

У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Общество В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Происшествия СМИ узнали об увеличении суммы ущерба по делу экс-владельца «Югры» В сентябре прошлого года СК завел новое дело о растрате в крупном размере, и общая сумма ущерба превысила 290 млрд руб. Банк "Югра" был основан в 1990 году на основе Промстройбанка СССР.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Здоровье Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.

Общество YouTube снизит качество видео вслед за Netflix Компания Alphabet Inc. уведомило видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе, чтобы Интернет не упал из-за ситуации, когда многие европейцы перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса.

Происшествия В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.