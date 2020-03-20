Коронавирус

Sports.ruSports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Sports.ruвчера в 17:20

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команду отправят на двухнедельный карантин

Чемпионатвчера в 19:58

«Айнтрахт» объявил о первом заражении коронавирусом у футболиста

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин

Sport24.ruвчера в 19:42

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:38

«Айнтрахт» объявил о заражении коронавирусом своего футболиста

Евро-футбол.рувчера в 17:55

«Айнтрахт» объявил о первом случае заражения коронавирусом в клубе

Бомбардир.рувчера в 18:12
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Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Финансы

Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи

Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Экономика сегодня вчера в 13:35
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 14:37
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
МИР 24 вчера в 22:53
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 11:40
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Политика

Племянник Путина планирует создать партию

Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Газета.Ru 02:34
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Происшествия

ВСУ ранили мирную жительницу Донецка — СЦКК

Донецк, 20 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM 02:38
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

В результате попавшие под режим изоляции россияне вышли из себя.
Lenta.ru 02:24
Общество

Роскачество дало советы по профилактике коронавируса

Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 02:54
Общество

Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.
Взгляд.ру 02:17
Энергетика

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
МонаВиста вчера в 15:42
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник 18 марта в 11:46
Общество

Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса

Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 02:44
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Live24 17 марта в 02:39
Политика

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Эхо Москвы 00:30
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю

За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 475 человек. Это рекордное на сегодня число за указанный период времени.
ToDay News Ufa вчера в 02:08
Общество

Князь Монако заболел коронавирусом

В канцелярии князя заявили, что у него диагностировали коронавирус нового типа. Однако состояние Альбера II не вызывает опасений.
VSE42.RU 01:21
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 16:22
Экономика

В России на 30% выросли продажи авиабилетов

В России стали чаще покупать авиабилеты. За неделю, с 10 по 16 марта объем продаж авиабилетов вырос на 32%.
АБН 00:15
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru вчера в 12:18
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