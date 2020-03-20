Коронавирус
Sports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин
Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин
Sport24.ruвчера в 19:42
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Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи
Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
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По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
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В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира
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Общество
Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
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Цены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
Племянник Путина планирует создать партию
Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Происшествия
ВСУ ранили мирную жительницу Донецка — СЦКК
Донецк, 20 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
В результате попавшие под режим изоляции россияне вышли из себя.
Общество
Роскачество дало советы по профилактике коронавируса
Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев
Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.
Энергетика
США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией
Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Общество
Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса
Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Игры
19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Политика
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 475 человек. Это рекордное на сегодня число за указанный период времени.
Общество
Князь Монако заболел коронавирусом
В канцелярии князя заявили, что у него диагностировали коронавирус нового типа. Однако состояние Альбера II не вызывает опасений.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Экономика
В России на 30% выросли продажи авиабилетов
В России стали чаще покупать авиабилеты. За неделю, с 10 по 16 марта объем продаж авиабилетов вырос на 32%.
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.