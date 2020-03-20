Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.

У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

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