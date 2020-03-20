Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.

У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Общество Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.

Политика На Украине заявили о вероятной гибели страны "Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Авто Hyundai представила новый седан Elantra Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.

Политика На сайте Конституционного суда противников обнуления сроков Путина назвали «политическими шлюхами» В материале автор критикует противников заключения КС на поправки в Конституцию и судью Константина Арановского за то, что он болел и не присутствовал на их рассмотрении.

Игры Valve объяснила задержку Half-Life 3 Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.

Футбол Игорь Дивеев поделился мнением о нападающих РПЛ Москва, 19 марта 2020, 23:21 — REGNUM 19 марта в интервью для «Чемпионата» 20-летний центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о нападающих РПЛ, против которых сложнее всего играть.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Общество ЕС призвал Netflix отказаться от формата HD во время карантина Европейский союз потребовал от Netflix, YouTube и других потоковых сервисов прекратить показывать видеоконтент в высоком разрешении во избежание сбоев в работе интернета во время повышенной нагрузки из-за эпидемии коронавируса.