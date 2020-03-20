Коронавирус
Sports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин
Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин
Sport24.ruвчера в 19:42
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.
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Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Игорь Дивеев поделился мнением о нападающих РПЛ
Москва, 19 марта 2020, 23:21 — REGNUM 19 марта в интервью для «Чемпионата» 20-летний центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о нападающих РПЛ, против которых сложнее всего играть.
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Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе
В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
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Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%
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Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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