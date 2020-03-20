Коронавирус

Sports.ruSports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Sports.ruвчера в 17:20

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команду отправят на двухнедельный карантин

Чемпионатвчера в 19:58

«Айнтрахт» объявил о первом заражении коронавирусом у футболиста

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

Игрок «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Клуб уйдёт на карантин

Soccer.ruвчера в 18:32

В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин

Sport24.ruвчера в 19:42

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:38

«Айнтрахт» объявил о заражении коронавирусом своего футболиста

Евро-футбол.рувчера в 17:55
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Общество

Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica

Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Захарова заявила о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина готовит провокацию в Крыму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
RuNews24.ru 18 марта в 03:57
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Общество

Альянс по борьбе с коронавирусом создан в России

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом. Организация будет тестировать население на COVID-19.
МИР 24 вчера в 13:03
Политика

На сайте Конституционного суда противников обнуления сроков Путина назвали «политическими шлюхами»

В материале автор критикует противников заключения КС на поправки в Конституцию и судью Константина Арановского за то, что он болел и не присутствовал на их рассмотрении.
66.ru вчера в 23:10
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 06:47
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
МонаВиста вчера в 14:50
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.
РБК 00:24
Гаджеты

Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere

Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Astera 18 марта в 16:13
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Коронавирус показали под микроскопом

Lenta.ru вчера в 06:38
Футбол

Игорь Дивеев поделился мнением о нападающих РПЛ

Москва, 19 марта 2020, 23:21 — REGNUM 19 марта в интервью для «Чемпионата» 20-летний центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о нападающих РПЛ, против которых сложнее всего играть.
REGNUM вчера в 16:21
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Наука

Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе

В результате специалисты выяснили, что женщинам казались их цифровые тела гораздо привлекательнее, чем в реальности.
МедиаПоток вчера в 12:45
Экономика

Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%

Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.
Говорит Москва вчера в 10:36
Общество

ЕС призвал Netflix отказаться от формата HD во время карантина

Европейский союз потребовал от Netflix, YouTube и других потоковых сервисов прекратить показывать видеоконтент в высоком разрешении во избежание сбоев в работе интернета во время повышенной нагрузки из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:10
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру вчера в 11:49
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
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