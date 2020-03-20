Коронавирус

Sports.ruSports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

Sports.ruвчера в 17:20

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команду отправят на двухнедельный карантин

Чемпионатвчера в 19:58

«Айнтрахт» объявил о первом заражении коронавирусом у футболиста

Спорт-Экспрессвчера в 20:29

В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин

Sport24.ruвчера в 19:42

Игрок «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Клуб уйдёт на карантин

Soccer.ruвчера в 18:32

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:38

«Айнтрахт» объявил о заражении коронавирусом своего футболиста

Евро-футбол.рувчера в 17:55
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:49, Ашберн
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Политика

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса.
Медиазона 06:19
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Piter.tv вчера в 07:47
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Политика

Украине предсказали гибель от «вируса ненависти»

"Если Украина победит наихудший вирус в нас - вирус ненависти между людьми - она станет сильнее", - сказала политик в эфире телеканала "112 Украина", комментируя меры правительства против распространения пневмонии нового типа.
Российская газета 01:40
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:18
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Как сообщает ToDay News Ufa, анализ общедоступных данных о последовательности генома из SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или создан другим искусственным образом.
ToDay News Ufa 18 марта в 10:44
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Темникова вколола в щеки жир с живота

КМВ Новости вчера в 12:07
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Политика

На Украине от коронавируса излечился первый пациент — Зеленский

Киев, 20 марта 2020, 14:40 — REGNUM В организме пациента из Черновцов не обнаружили следов коронавируса, заявил 20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём телеобращении.
REGNUM 07:40
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил из газового пистолета в одноклассника

На уроке в школе на проспекте Большевиков ученик выстрелил в соседа по парте из газового пистолета.
Телеканал Санкт-Петербург 04:16
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Общество

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Культура

Минкульт РФ составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома

Напомним, ранее Минкульт РФ временно запретил проводить в подведомственных ему учреждениях театральные постановки, концерты, цирковые представления и другие общественные мероприятия из-за опасности заражения коронавирусом.
Красная весна вчера в 10:20
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс вчера в 14:12
Политика

Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Lenta.ru вчера в 10:55
Авто

Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Авторамблер 18 марта в 12:47
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Деловое.ТВ 05:25
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс вчера в 20:03
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
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