Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.

У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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