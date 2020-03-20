Коронавирус
Sports.ruУ игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин
Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус. В клубе не называют имя игрока, отмечая, что он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни.
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В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин
Sport24.ruвчера в 19:42
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Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Политика
Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса
Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
Политика
Украине предсказали гибель от «вируса ненависти»
"Если Украина победит наихудший вирус в нас - вирус ненависти между людьми - она станет сильнее", - сказала политик в эфире телеканала "112 Украина", комментируя меры правительства против распространения пневмонии нового типа.
Происшествия
В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом
Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Наука
Механизм появления коронавируса раскрыт
Как сообщает ToDay News Ufa, анализ общедоступных данных о последовательности генома из SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или создан другим искусственным образом.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
На Украине от коронавируса излечился первый пациент — Зеленский
Киев, 20 марта 2020, 14:40 — REGNUM В организме пациента из Черновцов не обнаружили следов коронавируса, заявил 20 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём телеобращении.
Происшествия
Петербургский школьник выстрелил из газового пистолета в одноклассника
На уроке в школе на проспекте Большевиков ученик выстрелил в соседа по парте из газового пистолета.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Общество
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Культура
Минкульт РФ составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Напомним, ранее Минкульт РФ временно запретил проводить в подведомственных ему учреждениях театральные постановки, концерты, цирковые представления и другие общественные мероприятия из-за опасности заражения коронавирусом.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.