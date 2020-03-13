Коронавирус

REGNUMREGNUMНападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.
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