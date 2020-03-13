Коронавирус
REGNUMНападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.
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Общество
В Китае первый случай заражения коронавирусом произошел в ноябре
В распоряжении китайских журналистов оказались документы, в которых указано, что первым больным коронавирусом стал 55-летний уроженец Хубэй.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве
Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Финансы
Центробанк продал валюту на 3,6 млрд рублей
Минфин 6 марта закупил валюты на 9,4 млрд. руб. 10 марта Банк России продал валюту на 3,6 млрд. рублей, сообщает «РБК».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг мировой угрозы коронавируса
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил множество тем, в том числе распространение коронавируса в мире.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в нападении на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 14:45 — REGNUM В Киеве полиция задержала 15 вероятных участников нападения на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, сообщили 12 марта в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Происшествия
Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом
12-летнюю девочку насмерть придавило деревом, упавшим на тротуар в городе Гурьевске Калининградской области.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Футбол
Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес из-за драки
Матч второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими клубами "Гремио" и "Интернасьонал" завершился массовой дракой.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Экономика
Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России
Российская туристическая отрасль продолжит терять деньги из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Турпоток из России упал на 60% из-за коронавируса
Турпоток из России за границу упал на 60% из-за пандемии коронавируса.
Политика
В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Общество
Алиханов: Мы заполнили все боксы инфекционной больницы
В инфекционной больнице Калининграда заполнены все боксы.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.