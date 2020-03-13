Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.

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Происшествия На Украине задержали подозреваемых в нападении на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 14:45 — REGNUM В Киеве полиция задержала 15 вероятных участников нападения на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, сообщили 12 марта в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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