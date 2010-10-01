Коронавирус

LiveResult.RuLiveResult.RuУ игрока «Челси» обнаружен коронавирус

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Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одой сдал положительный тест на коронавирус. 19-летний футболист был изолирован от команды, а все члены клуба и тренерский штаб «Челси» отправлены на карантин.
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