Коронавирус
1rnd.ruУ игрока ФК «Ростов» диагностировали коронавирус
О первом положительном тесте на коронавирус в «Ростове» сообщила пресс-служба клуба. Болезнь диагностировали у защитника ФК «Ростов» Константина Плиева, который выступает на правах аренды за казанский «Рубин».
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Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Общество
Кадыров потребовал уволить сообщивших о нехватке масок врачей
Глава республики подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:49
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Политика
Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая
Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.
REGNUM 16:00
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Общество
Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России
13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.
RT на русском 16:24
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
Киберспорт
Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
Экономика
Ежемесячная накопительная пенсия россиян станет меньше
Минтруд России подготовил проект закона о выплате накопительной пенсии на 2021 год, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян уменьшится по сравнению с 2020 годом.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости 16:38
Политика
Трамп пообещал «важные объявления» о вакцине от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут сделаны "важные объявления" по поводу вакцин и средств профилактики коронавируса.
РИА Новости 16:52
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Происшествия
Посла Китая нашли мертвым в Израиле
57-летнего дипломата нашли мертвым в его резиденции в городе Герцлия.
НТВ вчера в 04:52
Общество
В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона
В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона, пишет Reuters.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь в отдаленные части Сирии
Военные делали остановки и оставляли часть груза региональным отделам российского Центра по примирению враждующих сторон.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Армия и оружие
В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных
В Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отправлены личный состав, техника и имущества Вооруженных сил РФ.
МонаВиста 08:47
Музыка
«Евровидение 2021» пройдет в Роттердаме
В финале шоу было объявлено, что в 2021 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме, на Ahoy Arena.
ИА InterMedia вчера в 08:47