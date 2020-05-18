О первом положительном тесте на коронавирус в «Ростове» сообщила пресс-служба клуба. Болезнь диагностировали у защитника ФК «Ростов» Константина Плиева, который выступает на правах аренды за казанский «Рубин».

Общество Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 2K

Общество Кадыров потребовал уволить сообщивших о нехватке масок врачей Глава республики подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. 1,4K

Политика Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 131

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Политика СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске. 5

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 451

Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 12

Экономика Ежемесячная накопительная пенсия россиян станет меньше Минтруд России подготовил проект закона о выплате накопительной пенсии на 2021 год, согласно которому месячная сумма накопительной пенсии россиян уменьшится по сравнению с 2020 годом. 3,7K

Политика Трамп пообещал «важные объявления» о вакцине от коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут сделаны "важные объявления" по поводу вакцин и средств профилактики коронавируса.

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 17

Общество В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона, пишет Reuters.

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 30

Общество В Москве снизилась циркуляция коронавируса Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. 34

Армия и оружие Российские военные доставили гумпомощь в отдаленные части Сирии Военные делали остановки и оставляли часть груза региональным отделам российского Центра по примирению враждующих сторон.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 57