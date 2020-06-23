Коронавирус

ТАСС СпортТАСС СпортВ ФК «Уфа» подтвердили случай возможного инфицирования коронавирусом

Тест на коронавирус одного из членов футбольного клуба "Уфа" может свидетельствовать о случае возможного заражения. Об этом заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
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«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт
 «Уфы».
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