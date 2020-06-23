Коронавирус

ProUfu.ruProUfu.ruУ игрока ФК «Уфа» подтвердился коронавирус

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что у одного из игроков сомнительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, информация об этом начала распространяться в минувшие выходные.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт
 «Уфы».
RT на русскомвчера в 18:04

Подробнее о событии

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Газета.Ru06:30

ФК «Уфа» подтвердил сомнительный положительный тест на COVID-19 у члена команды

Башинформвчера в 22:16

«Уфа» сообщила о результатах тестов на коронавирус

Матч ТВвчера в 17:48

Газизов подтвердил, что у одного из футболистов «Уфы» подозревают коронавирус

Metaratingsвчера в 17:54

«Уфа» подтвердила, что в команде «единичный случай возможного инфицирования» коронавирусом

Sports.ruвчера в 17:25

Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде

РИА Новостивчера в 17:20

Газизов: «Результаты теста на коронавирус одного из членов „Уфы“ были сомнительными»

Sport24.ruвчера в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
917
Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
15
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
27
Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости 08:41
3
Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ вчера в 18:58
27
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
63
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy A51

Компания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новых функций камеры.
Megaobzor.com вчера в 07:06
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
31
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

iReactor 04:02
69
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
606
Политика

Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
9
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
922
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
3,1K
Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:08
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
378
Экономика

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума.
Клопс 08:20
4
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
572
Игры

Ghost of Tsushima ушла на золото

Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.
Игромания.ру вчера в 13:12
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
9
Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
781
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
142
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Перекрытия заброшенного дома обвалились в посёлке Сергиево Санкт-Петербурга, под завалами могут находиться дети, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 06:55
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 21 июня в 02:48
389
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Происшествия

В Коми речной теплоход сел на мель

РИА Новости 09:14
Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
11
Автоспорт

Феттель проводит тесты на «Феррари» 2018 года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель проводит заезды на машине 2018 года в рамках подготовки к сезону на автодроме «Муджелло».
Sports.ru 08:32
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,9K
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
3,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное