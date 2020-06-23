Коронавирус
ProUfu.ruУ игрока ФК «Уфа» подтвердился коронавирус
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что у одного из игроков сомнительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, информация об этом начала распространяться в минувшие выходные.
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с чего всё началось
«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией», — цитирует гендиректора сайт «Уфы».RT на русскомвчера в 18:04
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ФК «Уфа» подтвердил сомнительный положительный тест на COVID-19 у члена команды
Башинформвчера в 22:16
Газизов подтвердил, что у одного из футболистов «Уфы» подозревают коронавирус
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Газизов: «Результаты теста на коронавирус одного из членов „Уфы“ были сомнительными»
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