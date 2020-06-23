с чего всё началось

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что у одного из игроков сомнительный положительный тест на коронавирусную инфекцию. Напомним, информация об этом начала распространяться в минувшие выходные.

Происшествия Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.

Политика Трамп приостановил выдачу ряда категорий рабочих виз Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 27

Гаджеты Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy A51 Компания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новых функций камеры.

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 31

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 606

Политика Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях. 9

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 3,1K

Экономика Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 378

Игры Ghost of Tsushima ушла на золото Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 142

Происшествия В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия Перекрытия заброшенного дома обвалились в посёлке Сергиево Санкт-Петербурга, под завалами могут находиться дети, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 11