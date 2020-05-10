Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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