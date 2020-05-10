с чего всё началось

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.

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Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 86

Общество Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.

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Происшествия Мэр Новокузнецка заявил о росте числа заражённых коронавирусом Отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире программы «Утро с мэром», глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о росте количества заболевших коронавирусом в территории города. 3

Футбол РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России.

Игры Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании. 3

Общество Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 2

Наука Основу для сверхточных атомных часов создали Специалистам из России и Европы удалось создать методику, которая позволяет отследить положение электронов рядом с ионами, имеющими сильный заряд. 10

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Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 412

Общество В Тульской области начнут работать плавательные бассейны Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года. 9

Футбол Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.