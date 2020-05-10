Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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с чего всё началось
Председатель футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает "Прессбол
".
Газета.Ru16:49

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У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили

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У одного из футболистов «Минска» подозрение на коронавирус

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У футболиста из Белоруссии заподозрили заражение коронавирусом

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У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование

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Глава ФК «Минск»: «Состояние игрока с подозрением на коронавирус нормальное, но есть симптомы»

Sport24.ru16:14

Источник: у игрока «Минска» заподозрили коронавирус

Спорт-Экспресс14:12

У игрока «Минска» — подозрение на коронавирус. Тренировка команды отменена

Чемпионат13:56
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Космос

В мае жители Ростовской области увидят зелёную комету

Rostov.ru вчера в 02:14
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Общество

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
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Политика

В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне.
Аргументы недели 15:38
Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Общество

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Происшествия

Мэр Новокузнецка заявил о росте числа заражённых коронавирусом

Отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире программы «Утро с мэром», глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о росте количества заболевших коронавирусом в территории города.
Ugpressa.ru 16:10
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском 12:00
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Футбол

РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России.
Аргументы и Факты 14:36
Игры

Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году

Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform 13:09
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Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
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Общество

Режим самоизоляции в Бурятии продлен до конца мая

Власти Бурятии продлили до 31 мая режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.
Интерфакс вчера в 23:42
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Здоровье

В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах

Желая улучшить нацию, идеологи Третьего рейха отправили на смерть десятки тысяч пациентов с психиатрическими расстройствами.
Lenta.ru 17:01
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Космос

Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
3DNews 08 мая в 11:20
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Общество

Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс вчера в 18:02
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Наука

Основу для сверхточных атомных часов создали

Специалистам из России и Европы удалось создать методику, которая позволяет отследить положение электронов рядом с ионами, имеющими сильный заряд.
ToDay News Ufa 08 мая в 08:47
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Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

News.ru 17:38
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
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Кино

Warner Bros. отложила выход «Супергерл» из-за фильма про «Супермена»

Компания Warner Bros. планировала выпустить полнометражный фильм про персонажа в ближайшее время, поскольку все больше популярности набирают женщины-герои.
Актуальные Новости вчера в 09:53
Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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Общество

В Тульской области начнут работать плавательные бассейны

Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
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Наука

Для удержания новых территорий гребневики едят свое потомство

Ученые обнаружили, что инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi питаются личинками своего вида, когда им недостаточно привычной еды.
Rusargument 08 мая в 16:28
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Футбол

Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.
Чемпионат 16:39
Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
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