Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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с чего всё началось
Председатель футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает "Прессбол
".
Газета.Ru16:49

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Источник: у игрока «Минска» заподозрили коронавирус

Спорт-Экспресс14:12

У одного из футболистов «Минска» подозрение на коронавирус

РИА Новости15:18

Глава ФК «Минск»: «Состояние игрока с подозрением на коронавирус нормальное, но есть симптомы»

Sport24.ru16:14

У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование

Sports.ru14:52

У футболиста из Белоруссии заподозрили заражение коронавирусом

Metaratings14:22

У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили

Советский спорт15:19

У игрока «Минска» — подозрение на коронавирус. Тренировка команды отменена

Чемпионат13:56
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
3,7K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,7K
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
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Шоу-бизнес

Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом

Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия

Пожар произошел в подмосковном хосписе

"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Культура

Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили

Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
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Шоу-бизнес

Как выглядит Айза Анохина спустя две недели после пластики

В личном блоге звезда не только показала, как выглядит после пластической операции, но и перечислила ряд манипуляций, проделанных со своей внешностью.
StarHit.ru 13:00
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Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
Экономика

Журналисты WSJ рассказали об огромных долгах Илона Маска

Маск якобы должен банкам более $500 млн и собирается продать недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.
News.ru 14:18
Общество

Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула 17:52
Спорт

Сборная России потеряла шансы на выход в финал Кубка наций по шахматам

Российские шахматисты проиграли сборной Китая со счетом 1,5:2,5 в матче восьмого тура Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме, и потеряли шансы на выход в финал турнира.
ТАСС Спорт 08 мая в 12:32
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою UFC с Гэтжи

РИА Новости 18:06
Общество

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
31
Общество

Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России

Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
РИА Новости 18:07
Общество

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
31
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости вчера в 08:58
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru вчера в 19:13
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 07 мая в 10:02
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Здоровье

В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса

Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет 15:10
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного режима»

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал профессор.
RZN.info вчера в 14:33
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Футбол

«Ньюкасл» может приобрести Бэйла у «Реала»

Marca сообщает, что 30-летний валлийский нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ.
Советский спорт 16:00
Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
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