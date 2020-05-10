Коронавирус
Газета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус
У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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с чего всё началось
Председатель футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает "Прессбол".Газета.Ruвчера в 16:49
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У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили
Советский спортвчера в 15:19
У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование
Sports.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Здоровье
В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек
Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.
SM News 03:09
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Здоровье
В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Омск, 11 мая 2020, 09:37 — REGNUM За сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 02:37
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
RT на русском вчера в 17:45
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович шокировала поклонников тремя подбородками
Снимком звезда поделилась в своем Instagram. На фото Семенович запечатлена с пухлыми щеками и тройным подбородком.
НТВ 02:26
Баскетбол
ESPN показал 7-ю и 8-ю серии «Последнего танца»
В воскресенье, 10 мая, телеканал ESPN показал очередные две серии документального фильма «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго» 90-х годов.
Sports.ru 00:10
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Происшествия
Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса
Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.
NewInform 02:56
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
Общество
Миф о скором коллективном иммунитете к коронавирусу опровергнут
Коллективного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь в 2020 году.
Соловей.Инфо 02:23
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика
Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза
Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Игры
Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться
Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.
3DNews 03:13
Происшествия
Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали
В Петербурге установлена личность виновника массового скопления людей на Сенном рынке.
DP.RU 02:53
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:19
Футбол
Чех: «В 2009 году проиграли „Барселоне“ из-за плохого судейства»
Бывший голкипер лондонского "Челси" Петр Чех рассказал о полуфинале Лиги чемпионов сезона-2008 / 2009 против каталонской "Барселоны".
Soccer.ru 03:14
Здоровье
Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей 09 мая в 20:00
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02