с чего всё началось

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 115

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 811

Общество Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. 613

Общество Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию. 889

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 245

Здоровье В Сакской больнице заболели коронавирусом девять человек Инфицировались 5 врачей и 4 пациента терапевтического отделения В Крыму за сутки коронавирусом заразились девять человек.

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,7K

Шоу-бизнес Анна Семенович шокировала поклонников тремя подбородками Снимком звезда поделилась в своем Instagram. На фото Семенович запечатлена с пухлыми щеками и тройным подбородком. 8

Баскетбол ESPN показал 7-ю и 8-ю серии «Последнего танца» В воскресенье, 10 мая, телеканал ESPN показал очередные две серии документального фильма «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго» 90-х годов.

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,1K

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,8K

Происшествия Пять человек пострадали при стрельбе в парке Техаса Пострадали не менее пяти человек, сообщили в местной полиции. Происшествие было зафиксировано в парке, где происходил запуск фейерверков.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 935

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли. 489

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 135

Экономика Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.

Игры Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.

Происшествия В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона. 190

Здоровье Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости. 66