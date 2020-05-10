Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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Председатель футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает "Прессбол
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Газета.Ruвчера в 16:49

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У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование

Sports.ruвчера в 14:52

У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили

Советский спортвчера в 15:19

У одного из футболистов «Минска» подозрение на коронавирус

РИА Новостивчера в 15:18

Глава ФК «Минск»: «Состояние игрока с подозрением на коронавирус нормальное, но есть симптомы»

Sport24.ruвчера в 16:14

У игрока «Минска» подозрение на коронавирус. Тренировки команды отменены

Спорт-Экспрессвчера в 19:46

У футболиста из Белоруссии заподозрили заражение коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:22

У игрока «Минска» — подозрение на коронавирус. Тренировка команды отменена

Чемпионатвчера в 13:56
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Общество

Аномальная жара на Урале продлится до середины недели

Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек

Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
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Космос

Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование

Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса

Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:40
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Происшествия

Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове

Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Здоровье

Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19

Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 01:20
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,4K
Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Общество

В Кузбассе выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом

VSE42.RU 00:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
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Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport вчера в 02:14
Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
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Общество

Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области

Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
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Общество

В Самарской области введут дополнительную меру защиты медработников

Самара, 11 мая 2020, 08:15 — REGNUM Дополнительную меру защиты медицинских работников введут в Самарской области.
REGNUM 01:15
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
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Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

В МИД РФ отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

Российская газета 09 мая в 16:38
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Здоровье

На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав

Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна 09 мая в 15:45
Музыка

Анатолий Цой рассказал о любимом номере из шоу «Маска»

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой ярко начал сольную карьеру. Певец несомненно стал одним из любимчиков шоу «Маска».
StarHit.ru вчера в 23:30
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