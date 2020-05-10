с чего всё началось

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.

Общество Аномальная жара на Урале продлится до середины недели Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.

Общество В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. 8

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 262

Космос Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу. 72

Происшествия В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 506

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 930

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 427

Здоровье Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19 Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения. 1

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,4K

Общество Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края. 624

Шоу-бизнес 27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни. 3

Армия и оружие В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA. 21

Политика NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники. 11

Здоровье На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.