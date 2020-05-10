Коронавирус
Газета.RuУ игрока «Минска» подозревают коронавирус
У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com. Отмечается, что игрок не попал в заявку на матч с "Городеей", которая прошла 8 мая. Тренировка, запланированная на 11 мая, отменена.
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с чего всё началось
Председатель футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо прокомментировал новость о том, что один из игроков команды мог заразиться коронавирусной инфекцией, передает "Прессбол".Газета.Ruвчера в 16:49
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У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование
Sports.ruвчера в 14:52
У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили
Советский спортвчера в 15:19
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество
Аномальная жара на Урале продлится до середины недели
Аномально жаркая погода в Свердловской области сохранится до среды, 13 мая.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:39
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли десять человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, десять человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса
Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:40
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Происшествия
Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове
Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье
Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19
Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 01:20
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России
Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
Единоборства
Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
ProstoProSport вчера в 02:14
Армия и оружие
В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно
Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 17:52
Общество
В Самарской области введут дополнительную меру защиты медработников
Самара, 11 мая 2020, 08:15 — REGNUM Дополнительную меру защиты медицинских работников введут в Самарской области.
REGNUM 01:15
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
Политика
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
В МИД РФ отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу
Российская газета 09 мая в 16:38
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна 09 мая в 15:45
Музыка
Анатолий Цой рассказал о любимом номере из шоу «Маска»
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой ярко начал сольную карьеру. Певец несомненно стал одним из любимчиков шоу «Маска».
StarHit.ru вчера в 23:30