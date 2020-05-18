с чего всё началось

В Северной Осетии Плиев находится с начала апреля. С того времени он не контактировал с другими футболистами «Рубина». «Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 24

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Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе. 435

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