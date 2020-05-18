Коронавирус
InkazanУ игрока «Рубина» диагностировали коронавирус
В Северной Осетии Плиев находится с начала апреля. С того времени он не контактировал с другими футболистами «Рубина». «Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.
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Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:01
Общество
В России оценили новые правила учебы в школах после карантина
Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца
RT на русском 16:23
Армия и оружие
Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело 07:07
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18:16
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии
Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Экономика сегодня вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Армия и оружие
Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34
Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Игры
Разработчики Minecraft сменили название и логотип студии
Компания Mojang сменила название на Mojang Studios и продемонстрировала свой новый логотип.
NewInform 05:36
Космос
Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов
В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека.
Популярная механика 15:14
Авто
Toyota возродит кроссовер Venza
В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер 12:39
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Футбол
«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче
Леверкузенский «Байер» победил «Вердер» в гостях. Счет матча – 4:1 в пользу «аптекарей».
Спорт день за днем 16:34
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Армия и оружие
США хотят продлить оружейное эмбарго против Ирана
Сегодня у Тегерана появилась возможность без одобрения Совбеза закупать необходимое оборонительное вооружение.
RuNews24.ru 01:34
Происшествия
Полуразрушенное строение горело в Соколе
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл через 4 минуты.
АСТВ 08:05
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45