Коронавирус

InkazanInkazanУ игрока «Рубина» диагностировали коронавирус

В Северной Осетии Плиев находится с начала апреля. С того времени он не контактировал с другими футболистами «Рубина». «Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.
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СМИ: Заболевший коронавирусом Плиев контактировал с другими футболистами РПЛ

Матч ТВ10:04

В РПЛ второй положительный тест на коронавирус. После Фарфана заболел Плиев из «Рубина»

Sport24.ru10:00

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Чемпионат07:08

Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

😷У Плиева из «Рубина» коронавирус. Это второй случай в РПЛ

Sports.ru07:12

Появились подробности заражения коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Спорт-Экспресс08:23
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
402
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
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Политика

СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности, с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской после изучения материала, сообщили в понедельник в пресс-центре ведомства.
РИА Новости 18:05
Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск вчера в 03:25
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
1,8K
Футбол

Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
518
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Общество

Геймерам вернут деньги, если купленная игра подешевеет

Российская газета 10:52
Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Политика

Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2

Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
20
Общество

Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
News.ru 09:51
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,5K
Общество

Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет.
RT на русском 17:39
Здоровье

В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ

Число школьников с лишним весом снизилось в России, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой ВОЗ.
РИА Новости 18:20
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
21
Общество

Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
2
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
67
Общество

Ученые назвали ускоряющие старение продукты

РЕН ТВ 15:57
Общество

Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
174
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
62
Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
24
Армия и оружие

«Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ» — офицер ВСУ

Новостной фронт вчера в 16:03
Здоровье

В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 12:53
11
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
393
Экономика

Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
6
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
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