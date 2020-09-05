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У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.В источнике
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Матч ТВ

У Канчельскиса поражены 20 процентов легких

Матч ТВвчера в 12:44
Бомбардир.ру

У Канчельскиса коронавирус поразил 20 процентов легких

Бомбардир.рувчера в 13:37
Спорт-Экспресс

«У меня поражено 20 процентов легких». Канчельскис рассказал о своем коронавирусе

Спорт-Экспрессвчера в 13:00
RT на русском

У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

RT на русскомвчера в 15:01
Евро-футбол.ру

У Канчельскиса поражены 20% лёгких

Евро-футбол.рувчера в 12:26
Soccer.ru

Канчельскис — о коронавирусе: «У меня поражены 20% лёгких»

Soccer.ruвчера в 12:13
ТАСС Спорт

У заразившегося коронавирусом футбольного тренера Канчельскиса поражены 20% легких

ТАСС Спортвчера в 11:59

В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»
ТАСС17:16

Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
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Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Южнокорейская Samsung продолжает расширять свой фармацевтический бизнес, инвестируя около $2 млрд в строительство завода по производству лекарств, который должен стать крупнейшим такого рода объектом в мире после завершения работ в 2022 году.
Интерфакс4 сентября в 10:31
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NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover24вчера в 10:00
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