Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.