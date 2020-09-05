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У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.В источнике
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RT на русском

У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

RT на русскомвчера в 15:01
Бомбардир.ру

У Канчельскиса коронавирус поразил 20 процентов легких

Бомбардир.рувчера в 13:37
Спорт-Экспресс

«У меня поражено 20 процентов легких». Канчельскис рассказал о своем коронавирусе

Спорт-Экспрессвчера в 13:00
Матч ТВ

У Канчельскиса поражены 20 процентов легких

Матч ТВвчера в 12:44
Евро-футбол.ру

У Канчельскиса поражены 20% лёгких

Евро-футбол.рувчера в 12:26
Soccer.ru

Канчельскис — о коронавирусе: «У меня поражены 20% лёгких»

Soccer.ruвчера в 12:13
ТАСС Спорт

У заразившегося коронавирусом футбольного тренера Канчельскиса поражены 20% легких

ТАСС Спортвчера в 11:59

Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.
Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году
Evo-rus.comвчера в 11:26
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru4 сентября в 01:30
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Зинченко: Гарсия попросил меня не забивать испанцам

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик.
Чемпионат17:11