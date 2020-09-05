У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких
Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.В источнике
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«У меня поражено 20 процентов легких». Канчельскис рассказал о своем коронавирусе
Спорт-Экспрессвчера в 13:00
У заразившегося коронавирусом футбольного тренера Канчельскиса поражены 20% легких
ТАСС Спортвчера в 11:59